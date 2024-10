Anteprima24.it - VIDEO/ Paduli e la regina dell’autunno: cibo e tradizioni alla ‘Festa della Caldarrosta’

(Di domenica 20 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto Un percorso degustativo con il simbolocome protagonista.è pronta ad accogliere tutti gli amanticastagna per una due giorni all’insegnamusica,socialità e, soprattutto del buon. La festaCaldarrosta campana, organizzata dParrocchia San Bartolomeo Apostolo in collaborazione con il Consiglio pastorale parrocchiale, la Pro Loco Padulese ed il Comune disi prefigge di regalare momenti di convivialità, ciò che serve a una piccola comunità per ritrovarsi in momenti condivisi e regalarsi un tuffo nel passato, tra usi e. Un impegno per animare il paese, un’iniziativaparrocchia di Don Enrico Iuliano, aiutato dalle associazioni locali e dai volontari.