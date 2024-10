Una rimonta incredibile negli ultimi 40 secondi regala all’Apu la vittoria sull’Urania Milano (Di domenica 20 ottobre 2024) Sotto di 6 a meno di un minuto dall’ultima sirena, Udine riesce a ribaltare il risultato e a mantenere inviolato il PalaCarnera. L’MVP bianconero è Francesco Stefanelli, autore di una prestazione da 14 punti (3/4 da due, 1/3 da tre) per una valutazione complessiva di 16, autore inoltre degli Udinetoday.it - Una rimonta incredibile negli ultimi 40 secondi regala all’Apu la vittoria sull’Urania Milano Leggi tutta la notizia su Udinetoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Sotto di 6 a meno di un minuto dall’ultima sirena, Udine riesce a ribaltare il risultato e a mantenere inviolato il PalaCarnera. L’MVP bianconero è Francesco Stefanelli, autore di una prestazione da 14 punti (3/4 da due, 1/3 da tre) per una valutazione complessiva di 16, autore inoltre degli

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE Sonego-Paul 4-6 - 2-6 - 7-5 - 0-1 - US Open 2024 in DIRETTA : l’azzurro prova un’incredibile rimonta - 1-3 Demi-volèe super di Paul, che neutralizza il passante a tutto braccio di dritto di Sonego. 15-0 Prima vincente. Poi il gran recupero, la gran parata e la chiusura di Paul a rete. 6-5 Ancora a zero Sonego! 40-0 Prima vincente. 30-0 Fucilata di dritto! 15-0 Servizio e volèe Sonego. Break. 15-30 Altra risposta incisiva di dritto, altro punto! 15-15 Vola via il rovescio in difesa ... (Oasport.it)