Un Posto al Sole anticipazioni: Manuel gelosissimo, cosa c’è davvero tra Rosa e Don Antoine (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Le anticipazioni delle puntate di “Un Posto al Sole” in onda su Rai 3 dal 21 al 25 ottobre promettono di tenere i telespettatori incollati allo schermo con una serie di sviluppi intriganti. Tra le trame più attese c’è quella che coinvolge Rosa e don Antoine, un rapporto che ha acceso le lingue dei parrocchiani e che rischia di avere ripercussioni importanti sulla vita di entrambi. Manuel e la sua crescente gelosia Manuel, il figlio di Rosa, sta vivendo un periodo di grande difficoltà. La sua insofferenza è palpabile e la sua ribellione cresce di giorno in giorno. Il giovane si sente schiacciato dal peso delle chiacchiere che circolano sulla madre e don Antoine. La sua preoccupazione per il padre, unita alla pressione sociale, lo portano a comportarsi in modo sempre più scontroso e disubbidiente. Gaeta.it - Un Posto al Sole anticipazioni: Manuel gelosissimo, cosa c’è davvero tra Rosa e Don Antoine Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ledelle puntate di “Unal” in onda su Rai 3 dal 21 al 25 ottobre promettono di tenere i telespettatori incollati allo schermo con una serie di sviluppi intriganti. Tra le trame più attese c’è quella che coinvolgee don, un rapporto che ha acceso le lingue dei parrocchiani e che rischia di avere ripercussioni importanti sulla vita di entrambi.e la sua crescente gelosia, il figlio di, sta vivendo un periodo di grande difficoltà. La sua insofferenza è palpabile e la sua ribellione cresce di giorno in giorno. Il giovane si sente schiacciato dal peso delle chiacchiere che circolano sulla madre e don. La sua preoccupazione per il padre, unita alla pressione sociale, lo portano a comportarsi in modo sempre più scontroso e disubbidiente.

