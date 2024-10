Zonawrestling.net - TNA: La MLP pubblicizza la ventesima edizione di Bound For Glory

(Di domenica 20 ottobre 2024) Durante la messa in onda di Forged in Excellence, lo show di ritorno della Maple Leaf Pro Wrestling, la compagnia ha mandato in onda un video package volto are ladiForche si terrà la prossima settimana a Detroit. Una volta concluso il video, Mauro Ranallo ha letteralmente augurato buona fortuna agli “amici” della TNA. AForad shown during the Maple Leaf Pro show, and Mauro Ranallo wishing TNA all the best.TNA MLPVERY COOL!! #MLPWrestling pic.twitter.com/KH0kxDssbL— ?????? (@WrestlingCovers) October 20, 2024 Un bel gesto da parte di Scott D’Amore (proprietario della MLP) il quale dimostra di non poter mai dimenticare il suo glorioso passato.