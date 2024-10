Thiago Motta: «Non sto proprio pensando a Inter-Juventus!» (Di domenica 20 ottobre 2024) Thiago Motta si è brevemente pronunciato in merito alla sfida tra Inter e Juventus prevista per domenica 27 ottobre. La sua attenzione è focalizzata su altro, al momento. LA SITUAZIONE – Il tecnico della Juventus Thiago Motta, che fronteggerà l’Inter dopo la sfida di Champions League contro lo Stoccarda, non vuole per il momento sbilanciarsi. Dopo la vittoria per 1-0 contro la Lazio grazie all’autorete di Mario Gila, la formazione bianconera si presenterà alla sfida di San Siro con la volontà di sfoderare una prestazione diversa rispetto a quella che fece da spartiacque nella scorsa stagione verso il successo finale dei nerazzurri. Inter-news.it - Thiago Motta: «Non sto proprio pensando a Inter-Juventus!» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di domenica 20 ottobre 2024)si è brevemente pronunciato in merito alla sfida traprevista per domenica 27 ottobre. La sua attenzione è focalizzata su altro, al momento. LA SITUAZIONE – Il tecnico della, che fronteggerà l’dopo la sfida di Champions League contro lo Stoccarda, non vuole per il momento sbilanciarsi. Dopo la vittoria per 1-0 contro la Lazio grazie all’autorete di Mario Gila, la formazione bianconera si presenterà alla sfida di San Siro con la volontà di sfoderare una prestazione diversa rispetto a quella che fece da spartiacque nella scorsa stagione verso il successo finale dei nerazzurri.

