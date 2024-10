The Fantastic Four: First Steps, la foto dal set rivela Reed Richards, Sue Storm e alcune tute MOLTO interessanti (Di domenica 20 ottobre 2024) The Fantastic Four: First Steps, la foto dal set rivela Reed Richards, Sue Storm e alcune tute MOLTO interessanti È stata condivisa una nuova foto dal set di The Fantastic Four: First Steps con un gotha ??del talento della Marvel Comics. Tra coloro che compaiono nella foto ci sono C.B. Cebulski, David Bogart, Tom Brevoort, Alan Davis, Heather Davis, Chip Zdarsky, Dan Slott, Mark Bagley, Matt Fraction, Ryan North, Sara Pichelli, Tom DeFalco, un mix di scrittori, artisti ed editor che hanno tutti contribuito al mito dei Fantastici Quattro. Tuttavia, l’argomento di discussione più importante è un nuovo sguardo a Pedro Pascal nei panni di Reed Richards e Vanessa Kirby nei panni di Sue Storm in abiti in stile anni ’60. Sullo sfondo, vediamo un paio di tute spaziali blu con l’iconico logo “4”. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di domenica 20 ottobre 2024) The, ladal set, SueÈ stata condivisa una nuovadal set di Thecon un gotha ??del talento della Marvel Comics. Tra coloro che compaiono nellaci sono C.B. Cebulski, David Bogart, Tom Brevoort, Alan Davis, Heather Davis, Chip Zdarsky, Dan Slott, Mark Bagley, Matt Fraction, Ryan North, Sara Pichelli, Tom DeFalco, un mix di scrittori, artisti ed editor che hanno tutti contribuito al mito deii Quattro. Tuttavia, l’argomento di discussione più importante è un nuovo sguardo a Pedro Pascal nei panni die Vanessa Kirby nei panni di Suein abiti in stile anni ’60. Sullo sfondo, vediamo un paio dispaziali blu con l’iconico logo “4”.

The Fantastic Four : al comic-con di New York svelata l'immagine di H.E.R.B.I.E - Fantastici 4 ed altre novità svelate dalle immagini dal Comic-Con di …. Sebbene sia apparso brevemente nel trailer trapelato, lo striscione ci offre un primo sguardo vero e proprio a H. B. E. ed altre novità Il New York Comic-Con sta iniziando a scaldarsi e prima che i panel prendano il via i Marvel Studios hanno svelato un nuovo murales che mette in risalto diversi eroi e cattivi del MCU che ... (Movieplayer.it)

Il banner Marvel del NYCC presenta il primo sguardo a H.E.R.B.I.E. dei Fantastic Four - Red Hulk e altro ancora - B. twitter. dei Fantastic Four, Red Hulk e altro ancora Il New York Comic-Con sta iniziando a scaldarsi e, prima che i panel inizino, i Marvel Studios hanno svelato un nuovo murale che ritrae diversi eroi e cattivi del MCU. E. Il banner Marvel del NYCC presenta il primo sguardo a H. I. E. e Red Hulk. (Cinefilos.it)

The Fantastic Four : un murales dal NYCC offre un primo sguardo a H.E.R.B.I.E. - Ma nei fumetti, i Fantastici Quattro sono astronauti che vengono trasformati in supereroi dopo essere stati esposti ai raggi cosmici nello spazio. B. Non sappiamo ancora chi darà la voce a H. Vanessa Kirby (Sue Storm) ha fatto parte del franchise di Mission: Impossible e di Fast and Furious, mentre Joseph Quinn (Johnny Storm) è diventato il beniamino dei più giovani per la sua interpretazione di ... (Cinefilos.it)