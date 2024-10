Terribile esplosione di sigaretta elettronica ferisce gravemente una giovane in vacanza a Palermo (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un episodio inquietante ha scosso la centrale Piazza Olivella di Palermo, dove una giovane di soli 20 anni è rimasta gravemente ferita a causa dell’esplosione della sua sigaretta elettronica. L’incidente è avvenuto mentre la ragazza si trovava in vacanza con il fidanzato e ha richiesto l’intervento tempestivo dei soccorsi. Questo evento ha sollevato interrogativi sulla sicurezza delle sigarette elettroniche, in particolare riguardo ai potenziali rischi associati all’uso di tali dispositivi. Il drammatico incidente in piazza Olivella L’incidente si è verificato nel pomeriggio, quando la ragazza e il suo fidanzato stavano trascorrendo del tempo insieme, godendosi il clima estivo di Palermo. Ad un certo punto, mentre la giovane utilizzava la sua sigaretta elettronica, si è verificata un’improvvisa esplosione, che ha provocato gravi ferite alla sua bocca. Gaeta.it - Terribile esplosione di sigaretta elettronica ferisce gravemente una giovane in vacanza a Palermo Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un episodio inquietante ha scosso la centrale Piazza Olivella di, dove unadi soli 20 anni è rimastaferita a causa dell’della sua. L’incidente è avvenuto mentre la ragazza si trovava incon il fidanzato e ha richiesto l’intervento tempestivo dei soccorsi. Questo evento ha sollevato interrogativi sulla sicurezza delle sigarette elettroniche, in particolare riguardo ai potenziali rischi associati all’uso di tali dispositivi. Il drammatico incidente in piazza Olivella L’incidente si è verificato nel pomeriggio, quando la ragazza e il suo fidanzato stavano trascorrendo del tempo insieme, godendosi il clima estivo di. Ad un certo punto, mentre lautilizzava la sua, si è verificata un’improvvisa, che ha provocato gravi ferite alla sua bocca.

