Tajani | Israele ha vinto possibile stop

Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) 10.20 "ormai hail cessate il fuoco". Così il ministro degli Esteri,, al Giornale. Il titolare della Farnesina sarà oggi ine poi in Palestina allo scopo di "lavorare per la pace sia in Libano che a Gaza". "C'è la possibilità che, avendomilitarmente, avendo colpito la mente della strage del 7 Ottobre e di Hamas, possa sentirsi appagato e guardare con più disponibilità al cessate il fuoco a Gaza, ottenendo in cambio la libertà per gli ostaggi".