Soldati nordcoreani arrivati in Russia. Combatteranno contro gli ucraini (Di domenica 20 ottobre 2024) La Corea del Nord ha iniziato a inviare truppe in supporto della Russia nel conflitto in Ucraina, ha riferito l'agenzia di intelligence sudcoreana, mentre Seul ha espresso preoccupazioni riguardo a una «grave minaccia alla sicurezza». L'accusa è giunta un giorno dopo che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva affermato di ritenere che 10.000 Soldati nordcoreani potessero unirsi al conflitto, sulla base di informazioni di intelligence. Il presidente della Corea del Sud, Yoon Suk Yeol, ha convocato una riunione sulla sicurezza, dichiarando che la comunità internazionale «tutti i mezzi a disposizione». L'ufficio presidenziale sudcoreano ha dichiarato che alla riunione di sicurezza di venerdì scorso «hanno partecipato figure chiave del Consiglio di Sicurezza Nazionale, del Ministero della Difesa e del Servizio di Intelligence Nazionale.

