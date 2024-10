Secondo Giorgio Armani, il beauty per la Primavera 2025 sarà focused sugli occhi: ecco le inspo dalla sfilata a New York (Di domenica 20 ottobre 2024) E’ tempo di inspo beauty, e a darcele è proprio Giorgio Armani. Lo stilista ha incantato il pubblico di New York con uno spettacolo indimenticabile al Park Avenue Armory, presentando la sua collezione Primavera 2025. Questo evento, segnato dall’eleganza e dal glamour, ha rappresentato la prima sfilata del celebre stilista italiano fuori da Milano, e ha abbracciato un tema suggestivo: l’avventura. Con 90 look presentati in passerella, la sfilata ha affascinato una platea di star, tra cui nomi celebri come Brie Larson, Orlando Bloom, Brooke Shields e Carmelo Anthony. La collezione ha mescolato sapientemente eleganza e freschezza, con capi ispirati al viaggio e all’esplorazione, in perfetto stile Armani. Metropolitanmagazine.it - Secondo Giorgio Armani, il beauty per la Primavera 2025 sarà focused sugli occhi: ecco le inspo dalla sfilata a New York Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di domenica 20 ottobre 2024) E’ tempo di, e a darcele è proprio. Lo stilista ha incantato il pubblico di Newcon uno spettacolo indimenticabile al Park Avenue Armory, presentando la sua collezione. Questo evento, segnato dall’eleganza e dal glamour, ha rappresentato la primadel celebre stilista italiano fuori da Milano, e ha abbracciato un tema suggestivo: l’avventura. Con 90 look presentati in passerella, laha affascinato una platea di star, tra cui nomi celebri come Brie Larson, Orlando Bloom, Brooke Shields e Carmelo Anthony. La collezione ha mescolato sapientemente eleganza e freschezza, con capi ispirati al viaggio e all’esplorazione, in perfetto stile

