San Felice Circeo Abusa di droghe e va in arresto cardiocircolatorio soccorso un 37enne

SAN FELICE CIRCEO – La notte dello scorso 19 ottobre, i Carabinieri della Stazione di San Felice Circeo (LT), e del dipendete 7N.O.R. – Aliquota Radiomobile, sono intervenuti presso un'abitazione sita a San Felice Circeo (LT) di proprietà di un cittadino tunisino 37enne, in quanto era in arresto cardiocircolatorio per abuso di sostanze stupefacenti.

San Felice Circeo - truffa da oltre 2mila euro ai danni di un 70enne - it è su GOOGLE NEWS. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. 300,00 per l’acquisto un motore termico per autovettura, posto in vendita online, e mai consegnato. (Ilfaroonline.it)

San felice Circeo / Finge la vendita di un motore termico - denunciato un uomo di Ripi - SAN FELICE CIRCEO – A conclusione di indagini scaturite da una denuncia-querela sporta da un uomo di 70 anni, i carabinieri di San felice Circeo (LT), hanno denunciato in stato di libertà, per “truffa“, un cittadino residente a Ripi (FR); l’uomo, mediante artifizi e raggiri, riusciva a farsi accreditare sulla propria carta prepagata, la somma […] L'articolo San felice Circeo / Finge la vendita ... (Temporeale.info)

Pontinia / Violenza e resistenza a Pubblico ufficiale - in manette un cittadino di San Felice Circeo - PONTINIA – Nel corso della mattinata di ieri è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri di Pontinia (LT) un cittadino tunisino domiciliato a San Felice Circeo (LT) per violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale e porto di armi od oggetti atti ad offendere. . L’uomo è stato sorpreso, in evidente stato di alterazione psicofisica, […] L'articolo Pontinia / Violenza e resistenza a ... (Temporeale.info)