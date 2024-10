Regionali, Orlando sbaglia il numero delle province liguri e il centrodestra attacca. Botta e risposta (Di domenica 20 ottobre 2024) "La destra governa quattro capoluoghi su cinque". La gaffe di Andrea Orlando durante un intervento al Tg regionale della Rai non è passata inosservata. Diversi esponenti del centrodestra hanno colto la palla al balzo per attaccare il candidato del centrosinistra alle prossime elezioni Regionali Genovatoday.it - Regionali, Orlando sbaglia il numero delle province liguri e il centrodestra attacca. Botta e risposta Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) "La destra governa quattro capoluoghi su cinque". La gaffe di Andreadurante un intervento al Tg regionale della Rai non è passata inosservata. Diversi esponenti delhanno colto la palla al balzo perre il candidato del centrosinistra alle prossime elezioni

Elezioni in Liguria. Il centrodestra ha scelto. Il sindaco di Genova sarà l’anti-Orlando - La scelta del civico Bucci, portabandiera del cosiddetto Modello Genova, identificato soprattutto con la ricostruzione a tambur battente del ponte Morandi, non potrebbe risultare più centrata per mettere il dito nella piaga delle contraddizioni del centrosinistra in tema di grandi opere: che si prospettano tra gli argomenti più discussi e controversi della campagna elettorale, insieme alla crisi ... (Quotidiano.net)

In Liguria il centrodestra sceglie Bucci - al via sfida con Orlando - . Orlando aveva infatti denunciato ritardi nella realizzazione della nuova diga del porto di Genova, scatenando la reazione piccata di Bucci, e il primo cittadino aveva sottolineato che il candidato presidente del centrosinistra nella vita non aveva mai lavorato ma solo fatto politica, suscitando le ire dell’ex vice segretario del Pd che lo aveva accusato di “trasformare la campagna elettorale ... (Ildenaro.it)

Elezioni regionali Liguria : Bucci è il candidato del centrodestra. E Orlando lancia la sua campagna - Bucci ha dimostrato, sul campo, di essere un ottimo amministratore", dicono in una nota gli alleati di maggioranza Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Antonio Tajani e Maurizio Lupi. Il claim è "Fare per bene", "perché la Liguria è ferma da troppi mesi e ha bisogno di un presidente di Regione che sappia fare, ma soprattutto che sappia fare per bene le cose. (Quotidiano.net)