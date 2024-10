Pronostico Venezia-Atalanta: Analisi, Quote e Scommesse (20 Ottobre 2024) (Di domenica 20 ottobre 2024) La sfida tra Venezia e Atalanta, in programma domenica 20 Ottobre 2024 alle ore 15:00, si preannuncia interessante per gli appassionati di calcio e Scommesse. Andiamo a vedere nel dettaglio l’Analisi delle due squadre, le probabili formazioni e il Pronostico ottimizzato per le Scommesse. Venezia: Situazione Attuale Il Venezia arriva a questo incontro in grande difficoltà , reduce da una sconfitta per 2-1 nel derby veneto contro il Verona. I lagunari stanno soffrendo in questa prima parte di campionato, con solo 4 punti conquistati nelle prime 7 giornate, che li colloca all’ultimo posto in classifica insieme al Monza. Difesa: Il Venezia ha subito 12 gol finora, mostrando gravi carenze difensive. Attacco: Solo 5 gol segnati, con difficoltà a trovare la via della rete nonostante un atteggiamento tattico propositivo. Pronosticipremium.com - Pronostico Venezia-Atalanta: Analisi, Quote e Scommesse (20 Ottobre 2024) Leggi tutta la notizia su Pronosticipremium.com (Di domenica 20 ottobre 2024) La sfida tra, in programma domenica 20alle ore 15:00, si preannuncia interessante per gli appassionati di calcio e. Andiamo a vedere nel dettaglio l’delle due squadre, le probabili formazioni e ilottimizzato per le: Situazione Attuale Ilarriva a questo incontro in grande difficoltà , reduce da una sconfitta per 2-1 nel derby veneto contro il Verona. I lagunari stanno soffrendo in questa prima parte di campionato, con solo 4 punti conquistati nelle prime 7 giornate, che li colloca all’ultimo posto in classifica insieme al Monza. Difesa: Ilha subito 12 gol finora, mostrando gravi carenze difensive. Attacco: Solo 5 gol segnati, con difficoltà a trovare la via della rete nonostante un atteggiamento tattico propositivo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Venezia-Atalanta : la Dea senza Kolasinac - ma dietro torna Djimsiti. Le possibili formazioni - In mediana Pasalic dovrebbe affiancare Ederson, con De Roon che dovrebbe scalare da terzo difensore, al posto di Kolasinac, per fare reparto con Hien e Djimsiti. Gasperini ha però recuperato il difensore Berat Djimsiti e l’esterno Matteo Ruggeri, quest’ultimo però dovrebbe andare in panchina per essere poi al meglio mercoledì contro il Celtic. (Sport.quotidiano.net)

Venezia-Atalanta : dove vederla - orario e probabili formazioni - Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida. Allo Stadio Penzo andrà in scena la sfida di Serie A Venezia-Atalanta: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv Allo Stadio Penzo si giocherà la gara valevole per l’8ª giornata di Serie A tra Venezia-Atalanta. (Calcionews24.com)

Atalanta - il tour de force riparte da Venezia : sette partite in in tre settimane per trovare continuità - Di certo portare via il bottino pieno dal Penzo sarà fondamentale per mantenere dalla propria l’inerzia guadagnata tra Gelsenkirchen – contro lo Shakhtar – e in casa col Genoa. Il primo tour de force della stagione nerazzurra parte da Venezia, dove alle 15 di oggi (domenica 20 ottobre) la Dea affronterà una delle due squadre che iniziano il weekend all’ultimo posto. (Bergamonews.it)