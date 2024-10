Pattinaggio di Figura, al Diamond Spin Ghilardi-Ambrosini conquistano il primo posto (Di domenica 20 ottobre 2024) Nel weekend del 18-20 ottobre diversi pattinatori italiani sono stati impegnati tra Nizza (Francia) e Katowice (Polonia). Il risultato più altisonante è rappresentato dall’affermazione ottenuta da Rebecca Ghilardi/Filippo Ambrosini (Fiamme Azzurre) nelle coppie di artistico del Diamond Spin, evento di carattere internazionale tenutosi nella città polacca. I campioni d’Italia in carica hanno realizzato il punteggio di 193.33, precedendo i polacchi Ioulia Chtchetinina/Michal Wozniak (179.25). Sul podio anche l’altra coppia tricolore, composta da Irma Caldara/Riccardo Maglio (Cus Torino), autrice di 152.77 punti. Inoltre, nelle varie competizioni giovanili disputatesi a Katowice, spicca il successo conseguito da Irina Napolitano/Edoardo Comi (Icelab) nelle coppie di artistico junior. Il binomio tricolore ha ottenuto un riscontro di 139. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Nel weekend del 18-20 ottobre diversi pattinatori italiani sono stati impegnati tra Nizza (Francia) e Katowice (Polonia). Il risultato più altisonante è rappresentato dall’affermazione ottenuta da Rebecca/Filippo(Fiamme Azzurre) nelle coppie di artistico del, evento di carattere internazionale tenutosi nella città polacca. I campioni d’Italia in carica hanno realizzato il punteggio di 193.33, precedendo i polacchi Ioulia Chtchetinina/Michal Wozniak (179.25). Sul podio anche l’altra coppia tricolore, composta da Irma Caldara/Riccardo Maglio (Cus Torino), autrice di 152.77 punti. Inoltre, nelle varie competizioni giovanili disputatesi a Katowice, spicca il successo conseguito da Irina Napolitano/Edoardo Comi (Icelab) nelle coppie di artistico junior. Il binomio tricolore ha ottenuto un riscontro di 139.

