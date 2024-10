Papa Francesco proclama 14 nuovi Santi: “Hanno vissuto lo stile di Gesù: il servizio” (Di domenica 20 ottobre 2024) Vaticano, 20 ottobre 2024 - Papa Francesco nell'omelia della messa presieduta in piazza San Pietro ricordando i nuovi 14 Santi proclamati oggi. "Lungo la storia tormentata dell'umanità, essi sono stati servi fedeli, uomini e donne che Hanno servito nel martirio e nella gioia, come fra Manuel Ruiz Lopez e i suoi compagni. Sono sacerdoti e consacrate ferventi di passione missionaria, come don Giuseppe Allamano, suor Paradis Marie Leonie e suor Elena Guerra". "Questi nuovi Santi Hanno vissuto lo stile di Gesù: il servizio", ha sottolineato Bergoglio. "La fede e l'apostolato che Hanno portato avanti non ha alimentato in loro desideri mondani e smanie di potere ma, al contrario, essi si sono fatti servi dei fratelli, creativi nel fare il bene, saldi nelle difficoltà, generosi fino alla fine. Quotidiano.net - Papa Francesco proclama 14 nuovi Santi: “Hanno vissuto lo stile di Gesù: il servizio” Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di domenica 20 ottobre 2024) Vaticano, 20 ottobre 2024 -nell'omelia della messa presieduta in piazza San Pietro ricordando i14ti oggi. "Lungo la storia tormentata dell'umanità, essi sono stati servi fedeli, uomini e donne cheservito nel martirio e nella gioia, come fra Manuel Ruiz Lopez e i suoi compagni. Sono sacerdoti e consacrate ferventi di passione missionaria, come don Giuseppe Allamano, suor Paradis Marie Leonie e suor Elena Guerra". "Questilodi: il", ha sottolineato Bergoglio. "La fede e l'apostolato cheportato avanti non ha alimentato in loro desideri mondani e smanie di potere ma, al contrario, essi si sono fatti servi dei fratelli, creativi nel fare il bene, saldi nelle difficoltà, generosi fino alla fine.

Papa Francesco “Preghiamo per i popoli che soffrono per la guerra” - ROMA (ITALPRESS) – “Preghiamo per la martorata Palestina, Israele, il Libano, e anche per l’Ucraina. Unlimited News - Notizie dal mondo . foto: Agenzia Fotogramma (ITALPRESS). Così Papa Francesco al termine dell’Angelus domenicale a Piazza San Pietro. Invochiamo il dono della pace per tutti i popoli che soffrono”. (Unlimitednews.it)

Papa Francesco rilancia l’appello per la pace e la protezione delle popolazioni vulnerabili - La missione evangelica nel contesto moderno In concomitanza con la Giornata missionaria mondiale, Papa Francesco ha parlato del tema “Andate e invitate al banchetto tutti”, esprimendo l’essenza dell’annuncio evangelico come un’opportunità di incontro con il Signore. Questo avvenimento mette in luce non solo la dimensione spirituale della canonizzazione, ma anche un forte messaggio sociale che ... (Gaeta.it)

Papa Francesco invoca la pace per le popolazioni colpite da conflitti nel mondo - Ha osservato che nella storia della Chiesa si è spesso dato spazio a una concezione di potere che può distrarre dai valori essenziali del cristianesimo. Questo messaggio è cruciale per incoraggiare un rinnovato senso di comunità all’interno della Chiesa, dove l’aspetto del servizio agli altri deve prevalere su qualsiasi ambizione personale. (Gaeta.it)