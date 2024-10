Pantalone replica a Riccardo sui campi sportivi: "Accuse imbarazzanti. Il Comune su Celdit e Sant’Anna non ha oneri" (Di domenica 20 ottobre 2024) "Una buona opposizione non è quella che attacca a vanvera raccontando sui social una versione delle cose che non ha nulla a che vedere con la realtà. Così accade che per quanto riguarda il campo sportivo di Sant'Anna, grazie al nostro lavoro e alla nostra dedizione, i lavori di riqualificazione Chietitoday.it - Pantalone replica a Riccardo sui campi sportivi: "Accuse imbarazzanti. Il Comune su Celdit e Sant’Anna non ha oneri" Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) "Una buona opposizione non è quella che attacca a vanvera raccontando sui social una versione delle cose che non ha nulla a che vedere con la realtà. Così accade che per quanto riguarda il campo sportivo di Sant'Anna, grazie al nostro lavoro e alla nostra dedizione, i lavori di riqualificazione

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pantalone in replica a Riccardo sui campi sportivi : "Accuse imbarazzanti. Il Comune su Celdit e Sant’Anna non ha oneri" - "Una buona opposizione non è quella che attacca a vanvera raccontando sui social una versione delle cose che non ha nulla a che vedere con la realtà. Così accade che per quanto riguarda il campo sportivo di Sant'Anna, grazie al nostro lavoro e alla nostra dedizione, i lavori di riqualificazione... (Chietitoday.it)

"Sul campetto della Villa accuse senza fondamento - Tumini non conosce le procedure amministrative”" : la replica di Pantalone - . . “Accuse senza fondamento, quelle dell'esponente di Fratelli d'Italia, sul campetto della Villa comunale, che nascono più che dalla dialettica politica, dall’ignoranza delle dinamiche amministrative che regolano l'utilizzo dell’impianto pubblico”, così l’assessore allo Sport Manuel Pantalone dopo. (Chietitoday.it)