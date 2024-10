“O entriamo nella Nato o ci serve la bomba atomica”: l’avvertimento del deputato ucraino Goncharenko (Di domenica 20 ottobre 2024) “Il piano presentato agli alleati e alla Rada è solo un desiderio di Zelensky, scollegato dalla realtà”, dice il parlamentare ucraino a Fanpage.it. “Ha il solo pregio di sottolineare la necessità dell’invito ufficiale a entrare nella Nato, altrimenti per garantire la nostra sicurezza dovremo costruirci un arsenale nucleare”. Fanpage.it - “O entriamo nella Nato o ci serve la bomba atomica”: l’avvertimento del deputato ucraino Goncharenko Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 20 ottobre 2024) “Il piano presentato agli alleati e alla Rada è solo un desiderio di Zelensky, scollegato dalla realtà”, dice il parlamentarea Fanpage.it. “Ha il solo pregio di sottolineare la necessità dell’invito ufficiale a entrare, altrimenti per garantire la nostra sicurezza dovremo costruirci un arsenale nucleare”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Ballando con le stelle” - chi è stato eliminato nella quarta puntata - “Ballando con le Stelle” ieri eliminato. Ieri sera è andata in onda la quarta puntata del talent show condotto da Milly Carlucci su Rai 1. Nel corso della puntata ci sono stati ben due spareggi. . News Tv. Nel primo è stata eliminata Sonia Bruganelli, rientrata in gioco grazie alla Wild Card di Sara Di Vaira, mentre nel secondo sono stati eliminati i Cugini di Campagna. (Tvzap.it)

Un Posto al Sole anticipazioni - trame puntate dal 21 al 25 ottobre : Damiano impegnato nella cattura di Torrente - Michele sarà molto deluso dall’atteggiamento egoista e superficiale di Guido, che gli chiederà di intercedere con il suo proprietario di casa per permettergli di rimanere nell’appartamento oltre i tempi stabiliti. I pericoli a cui si esporrà Renda finiranno per far preoccupare molto Viola. Un incidente nel percorso di riabilitazione di Diana metterà in allarme Nunzio. (Superguidatv.it)

Sgominata banda di rapinatori - avevano seminato il panico nella zona sud di Reggio : arresti - . È finita la corsa di una banda di criminali che, negli ultimi giorni, ha seminato il panico nella zona sud della città, con una serie di furti e una rapina ai danni di un sacerdote. . Gli agenti della polizia di Stato dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico hanno fermato due uomini di. (Reggiotoday.it)