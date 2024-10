Nuove assunzioni al polo logistico di Trecate: inseriti 72 lavoratori (Di domenica 20 ottobre 2024) Sono 72 le persone inserite all'interno del polo logistico di Trecate dopo la giornata di selezioni e colloqui organizzata lo scorso 6 settembre a Villa Cicogna dal Comune con l'agenzia per il lavoro Axl e Gxo.A darne notizia è l'amministrazione comunale: "Un risultato davvero soddisfacente Novaratoday.it - Nuove assunzioni al polo logistico di Trecate: inseriti 72 lavoratori Leggi tutta la notizia su Novaratoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Sono 72 le persone inserite all'interno deldidopo la giornata di selezioni e colloqui organizzata lo scorso 6 settembre a Villa Cicogna dal Comune con l'agenzia per il lavoro Axl e Gxo.A darne notizia è l'amministrazione comunale: "Un risultato davvero soddisfacente

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ambiente e viabilità . Comitato cittadino : : "No al polo logistico" - . G. Il Comitato cittadino "Gaggiano Ambiente e Viabilità " promuove l’iniziativa per far conoscere il progetto contestato e "le ripercussioni in termini ambientali e di viabilità , con il passaggio di continui mezzi pesanti, anche nei territori limitrofi", spiegano dal comitato. Si tratta dell’area ex-Safosa, oltre 150mila mq. (Ilgiorno.it)

Polo logistico di Pernate - a che punto è l'iter? "Attendiamo fino al 30 ottobre" -  È stata sintetica e diretta l’assessora Marzia Vicenzi nella commissione consigliare di ieri pomeriggio, lunedì 14 ottobre, che aveva proprio come tema il polo logistico che riguarda la città di Novara e anche quella. . . Polo logistico di Pernate: che si fa? "Attendiamo fino al prossimo 30 ottobre". (Novaratoday.it)

Polo logistico di Pernate - si fa? "Attendiamo fino al 30 ottobre" - Polo logistico di Pernate: che si fa? "Attendiamo fino al prossimo 30 ottobre". . .  È stata sintetica e diretta l’assessora Marzia Vicenzi nella commissione consigliare di ieri pomeriggio, lunedì 14 ottobre, che aveva proprio come tema il polo logistico che riguarda la città di Novara e anche quella. (Novaratoday.it)