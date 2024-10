Oasport.it - Nuoto: Ceccon Pilato e Razzetti sul podio nell’ultima giornata di Coppa del Mondo a Shanghai

(Di domenica 20 ottobre 2024) Sei podi, una vittoria, risultati cronometrici tutto sommato soddisfacenti: l’Italia esce dalla prima tappa didelcon il sorriso sulle labbra anche se non tutto ha funzionato al meglio ma a tre mesi dai Giochi olimpici qualche contro-prestazione è più che comprensibile.arrivano tre podi, o meglio tre secondi posti: Thomasnei 100 dorso, Benedettanei 50 rana e Albertonei 400 misti, per i tre azzurri le tre gare forse predilette. Laè stata impreziosita anche dal record delnei 50 farfalla dello svizzero Noè Ponti e da risultati cronometrici di alto spessore ottenuti in particolare da Tang e Coetze che hanno battuto gli azzurri. In mattinata grande impresa dell’elvetico Noè Ponti che ha ritoccato il record deldei 50 farfalla con il crono di 21”67, migliorando il 21”76 del brasiliano Santos.