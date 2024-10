Milan, caccia ad un nuovo terzino sinistro: tris di nomi per gennaio (Di domenica 20 ottobre 2024) Ultimo aggiornamento 20 Ottobre 2024 11:23 di Federico De Milano Nella lista obiettivi del Milan ci sono tre giocatori che possono diventare il nuovo terzino sinistro di Fonseca già nel mercato di gennaio Il Milan è reduce da un importante successo per 1-0 ieri a San Siro contro l’Udinese, tre punti che hanno dato nuova linfa ai rossoneri in seguito alla pesante sconfitta da digerire prima della sosta che è arrivata sul campo della Fiorentina. Grazie a questa vittoria contro i friulani il Diavolo resta in scia della Juventus (che si trova avanti di due lunghezze) che ha vinto anch’essa ieri 1-0 in casa contro la Lazio. I bianconeri hanno così agganciato il Napoli in vetta alla classifica a quota 16 punti mentre il Milan ha raggiunto l’Inter al terzo posto con 14 punti. Rompipallone.it - Milan, caccia ad un nuovo terzino sinistro: tris di nomi per gennaio Leggi tutta la notizia su Rompipallone.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Ultimo aggiornamento 20 Ottobre 2024 11:23 di Federico Deo Nella lista obiettivi delci sono tre giocatori che possono diventare ildi Fonseca già nel mercato diIlè reduce da un importante successo per 1-0 ieri a San Siro contro l’Udinese, tre punti che hanno dato nuova linfa ai rossoneri in seguito alla pesante sconfitta da digerire prima della sosta che è arrivata sul campo della Fiorentina. Grazie a questa vittoria contro i friulani il Diavolo resta in scia della Juventus (che si trova avanti di due lunghezze) che ha vinto anch’essa ieri 1-0 in casa contro la Lazio. I bianconeri hanno così agganciato il Napoli in vetta alla classifica a quota 16 punti mentre ilha raggiunto l’Inter al terzo posto con 14 punti.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Milan - Youssouf Fofana leader : è il nuovo Franck Kessié? Tutti i voti - VOTO 7 Proseguiamo riportando il giudizio della Gazzetta dello Sport: “Due, tre Fofana in giro per San Siro, e il bello è che si vedono anche prima dell’espulsione di Reijnders. Cruciale. VOTO 7 Infine, ecco il giudizio di Tuttosport: “Nella lotta si esalta: un muro davanti ai centrali”. Centro di gravità , leader. (Dailymilan.it)

Dopo il rigorino ecco l’espulsioncella : il nuovo calcio stavolta colpisce il Milan di Fonseca - Il fallo comporta l’espulsione e quindi il Milan resta in dieci uomini per più di mezza partita. Poi, al minuto 29, lancio lungo per Lovric che prende il tempo alla difesa milanista. Episodio a nostro avviso poco chiaro ma che condiziona in modo chiaro la partita. Resta solo Reijnders a inseguirlo. Si sistema davanti all’olandese che non allunga la gamba né il piede. (Ilnapolista.it)

L’espulsioncella si aggiunge al rigorino : il nuovo calcio stavolta colpisce il Milan di Fonseca - C’è anche l’espulsioncella. Poi, al minuto 29, lancio lungo per Lovric che prende il tempo alla difesa milanista. Ora non ci sono più solo i rigorini. Le regole sono chiare, in fondo l’arbitro Chiffi ha applicato il regolamento. Il fallo comporta l’espulsione e quindi il Milan resta in dieci uomini per più di mezza partita. (Ilnapolista.it)