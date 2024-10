Meloni posta la mail della toga rossa: "Molto più pericolosa di Berlusconi" (Di domenica 20 ottobre 2024) Una mailing list inoltrata a esponenti di Magistratura democratica e membri dell'Anm sabato 19 ottobre di pomeriggio svela le intenzioni contro il governo Ilgiornale.it - Meloni posta la mail della toga rossa: "Molto più pericolosa di Berlusconi" Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Unaing list inoltrata a esponenti di Magistratura democratica e membri dell'Anm sabato 19 ottobre di pomeriggio svela le intenzioni contro il governo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Migranti - Meloni posta mail giudice : premier “più pericolosa di Berlusconi” - Gasparri: "Interrogazione urgente, chiedo immediata ispezione" "'Meloni non ha inchieste giudiziarie a suo carico e quindi non si muove per interessi personali ma per visioni politiche e questo la rende molto più forte, […]. Il post sui social della presidente del Consiglio, che rilancia uno stralcio della mail del magistrato Patarnello pubblicata oggi da Il Tempo. (Sbircialanotizia.it)

Migranti - ‘più pericolosa di Berlusconi’ : Meloni posta mail giudice che la attacca - “Meloni non ha inchieste giudiziarie a suo carico e quindi non si muove per interessi personali ma per visioni politiche e questo la rende molto più forte, e anche molto più pericolosa la sua azione (…)”. com/p2oeaXuvGF — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) October 20, 2024 “Meloni oggi è un pericolo più forte di Berlusconi. (Lapresse.it)

**Migranti : Meloni posta mail giudice - premier 'più pericolosa di Berlusconi'** - )'. Roma, 20 ott. . (Adnkronos) - "'Meloni non ha inchieste giudiziarie a suo carico e quindi non si muove per interessi personali ma per visioni politiche e questo la rende molto più forte, e anche molto più pericolosa la sua azione (. . Dobbiamo porre rimedio'. Si legge in un post sui social della premier Giorgia Meloni che rilancia uno stralcio della mail del magistrato Marco Patarnello, ... (Liberoquotidiano.it)