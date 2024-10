MaltempoMeloni vicina famiglia vittima

Maltempo,Meloni vicina famiglia vittima (Di domenica 20 ottobre 2024) 11.40 Il presidente del Consiglio,Meloni,"segue con attenzione le conseguenze del maltempo che sta colpendo diverse zone del nostro territorio nazionale,a partire dal Bolognese".Così Palazzo Chigi. La premier,riporta la nota,"é vicina ai famigliari della vittima di Pianoro e si tiene in costante contatto" con i responsabili della Protezione civile. Il ministero della Difesa ha "disposto il massimo supporto alla Protezione civile con mezzi e personale delle Forze Armate", twitta Crosetto. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di domenica 20 ottobre 2024) 11.40 Il presidente del Consiglio,Meloni,"segue con attenzione le conseguenze del maltempo che sta colpendo diverse zone del nostro territorio nazionale,a partire dal Bolognese".Così Palazzo Chigi. La premier,riporta la nota,"éairi delladi Pianoro e si tiene in costante contatto" con i responsabili della Protezione civile. Il ministero della Difesa ha "disposto il massimo supporto alla Protezione civile con mezzi e personale delle Forze Armate", twitta Crosetto.

Alluvione Emilia-Romagna, oltre 300 interventi dei vigili del fuoco nel Bolognese: le campagne inondate riprese dall’elicottero dei soccorsi - Oltre 300 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco nelle ultime ore in Emilia-Romagna per far fronte ai danni causati dalle piogge. Situazione più critica in provincia di Bologna, dove a causa d ... (ilfattoquotidiano.it)

