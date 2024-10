Maltempo, fiumi esondati in Emilia-Romagna. Bologna allagata, disagi a Modena. FOTO (Di domenica 20 ottobre 2024) Oltre 80 millimetri di pioggia sono caduti sul territorio del capoluogo in quattro ore, dopo giorni di precipitazioni intense. Fango e detriti in città, oltre gli argini il torrente Ravone. Chiusi ponti e sottopassi nel Modenese. Problemi anche a Reggio Emilia, Ravenna e Piacenza. Critica la situazione su tutte le strade dell'Appennino. Un 20enne è morto a Botteghino di Zocca, travolto dall'ondata di piena del fiume Zena. Oltre 3mila gli evacuati nella Regione Tg24.sky.it - Maltempo, fiumi esondati in Emilia-Romagna. Bologna allagata, disagi a Modena. FOTO Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Oltre 80 millimetri di pioggia sono caduti sul territorio del capoluogo in quattro ore, dopo giorni di precipitazioni intense. Fango e detriti in città, oltre gli argini il torrente Ravone. Chiusi ponti e sottopassi nel Modenese. Problemi anche a Reggio, Ravenna e Piacenza. Critica la situazione su tutte le strade dell'Appennino. Un 20enne è morto a Botteghino di Zocca, travolto dall'ondata di piena del fiume Zena. Oltre 3mila gli evacuati nella Regione

Maltempo - riaperto il sottopassaggio di viale Trento : oltre 200 gli interventi dei Vigili del fuoco - Sono nove le squadre impegnate su tutto il territorio, alle prese principalmente con gli allagamenti di locali interrati e la rimozione di. . . . Sono continuati gli interventi delle squadre del comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena per l'alluvione che ha colpito la riviera romagnola. (Cesenatoday.it)

Maltempo - Cesenatico si prepara alla conta dei danni : oltre 200 gli interventi dei Vigili del fuoco - . Sono nove le squadre impegnate su tutto il territorio, alle prese principalmente con gli allagamenti di locali interrati e la rimozione di. . Sono continuati gli interventi delle squadre del comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena per l'alluvione che ha colpito la riviera romagnola. (Cesenatoday.it)

Maltempo : 20enne morto a Bologna. Oltre 3mila evacuati in Emilia Romagna - soccorsa una famiglia intrappolata nel fango - Il giovane era con fratello che è riuscito a mettersi in salvo. Individuato il corpo della persona dispersa a Pianoro dopo che la sua auto è stata travolta dall’acqua. . Secondo quanto ricostruito,. . . L'Emilia piange un morto a causa del maltempo. Il ragazzo, 20enne, si chiamava Simone Farinelli. Era nato in provincia di Brescia, ma abitava ad Ozzano Emilia, paese vicino al luogo dove avvenuta ... (Gazzettadelsud.it)