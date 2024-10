Maltempo, 20enne morto nell'alluvione a Bologna: era in auto con il fratello che si è salvato (Di domenica 20 ottobre 2024) Inizia la conta dei morti per la nuova ondata di Maltempo che ha coinvolto nella notte l'Emilia-Romagna. Il corpo di un ragazzo di 20 anni, travolto da un'onda di piena mentre era sulla Leggo.it - Maltempo, 20enne morto nell'alluvione a Bologna: era in auto con il fratello che si è salvato Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Inizia la conta dei morti per la nuova ondata diche ha coinvoltoa notte l'Emilia-Romagna. Il corpo di un ragazzo di 20 anni, travolto da un'onda di piena mentre era sulla

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Breaking News delle 11.00 | Maltempo, morto un 20enne nel bolognese - In questa edizione: Maltempo, morto un 20enne nel bolognese, Allerta il 5 regioni, emergenza Sicilia, Israele: eliminati 2 comandanti di hezbollah, Migrant ... (libero.it)

Bologna sott'acqua, "Restate a casa". Trovato morto il 20enne disperso a Pianoro - AGI - Il maltempo ancora una volta colpisce duro in Emilia-Romagna e, questa volta, mette in crisi il Bolognese. La città di Bologna è stata inondata per larga parte, dopo oltre 80 millimetri di piogg ... (msn.com)

Ragazzo morto a Pianoro, la sua auto travolta dalla piena del fiume Zena: salvo per miracolo il fratello - Era residente ad Ozzano Emilia, nel Bolognese, il 20enne che è morto dopo essere stato travolto da un'ondata di piena del fiume Zena a Botteghino di Zocca. Con il fratello la vittima ... (ilmessaggero.it)