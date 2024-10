Lutto per il cinema, morto a 59 anni Adamo Dionisi: una vita da film, dal carcere al successo con "Suburra" (Di domenica 20 ottobre 2024) Un drammatico Lutto colpisce il cinema italiano: è morto Adamo Dionisi. L'attore, noto al grande pubblico per aver interpretato il ruolo del boss Manfredi Anacleti nella serie Suburra, si è spento all'età di 59 anni a causa di una malattia. Nato a Roma il 30 settembre 1965, Dionisi ha vissuto una vita intensa, travagliata, ricca di svolte e di alti e bassi. Una vita da film, insomma. Prima di diventare attore, è stato capo ultrà della Lazio e ha avuto un passato difficile, segnato da un arresto per droga nel 2001 che lo ha portato a trascorrere alcuni anni nel carcere di Rebibbia. È stato proprio durante la detenzione che Dionisi ha scoperto la passione per la recitazione, partecipando a progetti teatrali che hanno acceso in lui il desiderio di cambiare vita. Tuttavia, nel 2017 è stato nuovamente arrestato in seguito a un caso di violenza contro la sua ex moglie. Liberoquotidiano.it - Lutto per il cinema, morto a 59 anni Adamo Dionisi: una vita da film, dal carcere al successo con "Suburra" Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Un drammaticocolpisce ilitaliano: è. L'attore, noto al grande pubblico per aver interpretato il ruolo del boss Manfredi Anacleti nella serie, si è spento all'età di 59a causa di una malattia. Nato a Roma il 30 settembre 1965,ha vissuto unaintensa, travagliata, ricca di svolte e di alti e bassi. Unada, insomma. Prima di diventare attore, è stato capo ultrà della Lazio e ha avuto un passato difficile, segnato da un arresto per droga nel 2001 che lo ha portato a trascorrere alcunineldi Rebibbia. È stato proprio durante la detenzione cheha scoperto la passione per la recitazione, partecipando a progetti teatrali che hanno acceso in lui il desiderio di cambiare. Tuttavia, nel 2017 è stato nuovamente arrestato in seguito a un caso di violenza contro la sua ex moglie.

