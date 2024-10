LIVE MotoGP, GP Australia 2024 in DIRETTA: Marquez passa Bagnaia, Martin al comando (Di domenica 20 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -11 Comunque Pecco, in caso di bagarre tra i due spagnoli, potrebbe ancora rientrare. Veramente è una gara aperta a vari scenari. -12 Per come si sta mettendo, Bagnaia deve di tifare Marquez per limitare i danni e perdere 4 punti invece che 9. -12 Bagnaia ormai si è staccato. 1.2 dalla coppia di testa. E’ crollato improvvisamente. -13 Se la gara finisse così, Bagnaia sarebbe a -25 da Martin. Non più padrone del proprio destino. -13 Siamo a metà gara. Martin sta tentando nuovamente la fuga. 0.2 su Marquez e 1.0 su Bagnaia. -14 C’è stato il momento in cui Bagnaia ha avuto l’occasione. Quel corpo a corpo con Martin potrebbe aver deciso la gara. Ma non è finita. -14 Bagnaia ora sembra faticare nel tenere il passo dei due spagnoli. E’ staccato di mezzo secondo da Marquez. -15 La sensazione è che Marquez ora stia studiando Martin. Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Australia 2024 in DIRETTA: Marquez passa Bagnaia, Martin al comando Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 20 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-11 Comunque Pecco, in caso di bagarre tra i due spagnoli, potrebbe ancora rientrare. Veramente è una gara aperta a vari scenari. -12 Per come si sta mettendo,deve di tifareper limitare i danni e perdere 4 punti invece che 9. -12ormai si è staccato. 1.2 dalla coppia di testa. E’ crollato improvvisamente. -13 Se la gara finisse così,sarebbe a -25 da. Non più padrone del proprio destino. -13 Siamo a metà gara.sta tentando nuovamente la fuga. 0.2 sue 1.0 su. -14 C’è stato il momento in cuiha avuto l’occasione. Quel corpo a corpo conpotrebbe aver deciso la gara. Ma non è finita. -14ora sembra faticare nel tenere il passo dei due spagnoli. E’ staccato di mezzo secondo da. -15 La sensazione è cheora stia studiando

