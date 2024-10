LIVE – Monza-Milano 1-3 (29-31, 26-24, 22-25, 22-25): Superlega 2024/2025 volley maschile in DIRETTA (Di domenica 20 ottobre 2024) La DIRETTA testuale LIVE di Monza-Milano, partita valevole per la quarta giornata di andata del campionato di Superlega 2024/2025 di volley maschile. I brianzoli di Massimo Eccheli, dopo il netto ko incassato a Civitanova, vogliono sfruttare il campo di casa per tornare al successo e guadagnare posizioni. Dall’altra parte della rete c’è un’altra squadra lombarda, quella guidata da Roberta Piazza, anch’essa a caccia di riscatto dopo la sconfitta interna contro Trento. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 19.00 di domenica 20 ottobre all’OpiquadArena di Monza. Sportface.it vi terrà compagnia con una DIRETTA testuale LIVE della partita tra Mint Vero volley Monza ed Allianz Milano della Superlega 2024/2025 di volley maschile aggiornata minuto per minuto, per non perdersi alcuna emozione. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Latestualedi, partita valevole per la quarta giornata di andata del campionato didi. I brianzoli di Massimo Eccheli, dopo il netto ko incassato a Civitanova, vogliono sfruttare il campo di casa per tornare al successo e guadagnare posizioni. Dall’altra parte della rete c’è un’altra squadra lombarda, quella guidata da Roberta Piazza, anch’essa a caccia di riscatto dopo la sconfitta interna contro Trento. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 19.00 di domenica 20 ottobre all’OpiquadArena di. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedella partita tra Mint Veroed Allianzdelladiaggiornata minuto per minuto, per non perdersi alcuna emozione.

LIVE – Monza-Milano 1-1 (29-31 - 26-24 - 0-0) : Superlega 2024/2025 volley maschile in DIRETTA - Time-out Milano: 10-7 SECONDO SET – Mani out di Zaytsev: 7-6 SECONDO SET – Muro vincente di Milano: 5-4 SECONDO SET – Si riprende con la lotta punto a punto: 2-2 PRIMO SET MILANO – Louati gioca bene sulle mani del muro e chiude un set infinito: 29-31 PRIMO SET – Szwarc firma due attacchi consecutivi, ora il vantaggio è di Monza: 29-28 PRIMO SET – Di Martino ferma a muro Caneschi, ancora parità: ... (Sportface.it)