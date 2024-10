LIVE – Milano-Novara: Serie A1 femminile 2024/2025 volley in DIRETTA (Di domenica 20 ottobre 2024) La DIRETTA testuale LIVE di Milano-Novara, partita valevole per la terza giornata di andata di Serie A1 femminile 2024/2025 di volley. Le ragazze di Stefano Lavarini, reduci dall’impegno infrasettimanale che ha anticipato l’ultima giornata di andata in vista del Mondiale per Club di dicembre, scendono sul campo di casa per conquistare un’altra vittoria e rimanere a punteggio pieno. Dall’altra parte della rete c’è la formazione di Lorenzo Bernardi, che va a caccia di una grande prestazione per strappare punti importanti ad una delle favorite del campionato. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 16.00 di domenica 20 ottobre all’Allianz Cloud di Milano. Sportface. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Latestualedi, partita valevole per la terza giornata di andata diA1di. Le ragazze di Stefano Lavarini, reduci dall’impegno infrasettimanale che ha anticipato l’ultima giornata di andata in vista del Mondiale per Club di dicembre, scendono sul campo di casa per conquistare un’altra vittoria e rimanere a punteggio pieno. Dall’altra parte della rete c’è la formazione di Lorenzo Bernardi, che va a caccia di una grande prestazione per strappare punti importanti ad una delle favorite del campionato. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 16.00 di domenica 20 ottobre all’Allianz Cloud di. Sportface.

LIVE Milano-Novara - A1 volley femminile in DIRETTA : attesa per il primo scontro diretto - OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Milano-Novara, match valido per la terza giornata della Serie A1 di volley femminile 2024-2025, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, emozione dopo emozione, per non perdervi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 16:00! . A poche settimane dall’inizio del Campionato più bello del Mondo è subito tempo di uno dei grandi ... (Oasport.it)

Galliate - auto finisce contro il passaggio a livello : treni rallentati sulla Novara-Saronno-Milano - Lunghe attese, infatti, si sono create lungo la linea Novara-Saronno-Milano percorsa dai convogli Trenord a causa di un incidente stradale avvenuto verso le 7-30 a Galliate, in provincia di Novara, dove un’automobile è finita contro il passaggio a livello, danneggiando le sbarre e bloccando temporaneamente la circolazione dei treni che al momento risulta rallentata. (Ilgiorno.it)

LIVE Italia-Francia - Mondiali hockey pista 2024 in DIRETTA : gli azzurri sfidano i transalpini a Novara. Si parte alle 21 : 00 - Azione dopo azione, rete dopo rete, per non perdersi davvero nulla. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Italia-Francia, secondo match della prima fase dei Campionati Mondiali 2024 a Novara. 20:40 BUONASERA, AMICI DI OA SPORT. La compagine tricolore potrà tuttavia sfruttare l’energia del pubblico di casa, pronto a supportare i giocatori in ogni momento. (Oasport.it)