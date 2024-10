LIVE – Milano-Novara 2-2 (21-25, 32-30, 22-25, 31-29): Serie A1 femminile 2024/2025 volley in DIRETTA (Di domenica 20 ottobre 2024) La DIRETTA testuale LIVE di Milano-Novara, partita valevole per la terza giornata di andata di Serie A1 femminile 2024/2025 di volley. Le ragazze di Stefano Lavarini, reduci dall’impegno infrasettimanale che ha anticipato l’ultima giornata di andata in vista del Mondiale per Club di dicembre, scendono sul campo di casa per conquistare un’altra vittoria e rimanere a punteggio pieno. Dall’altra parte della rete c’è la formazione di Lorenzo Bernardi, che va a caccia di una grande prestazione per strappare punti importanti ad una delle favorite del campionato. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 16.00 di domenica 20 ottobre all’Allianz Cloud di Milano. Sportface. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Latestualedi, partita valevole per la terza giornata di andata diA1di. Le ragazze di Stefano Lavarini, reduci dall’impegno infrasettimanale che ha anticipato l’ultima giornata di andata in vista del Mondiale per Club di dicembre, scendono sul campo di casa per conquistare un’altra vittoria e rimanere a punteggio pieno. Dall’altra parte della rete c’è la formazione di Lorenzo Bernardi, che va a caccia di una grande prestazione per strappare punti importanti ad una delle favorite del campionato. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 16.00 di domenica 20 ottobre all’Allianz Cloud di. Sportface.

LIVE Milano-Novara 1-2 - A1 volley femminile in DIRETTA : 22-25 - Tolok trascina le Zanzare nel terzo parziale - 4-1 Muro ad uno di Danesi su Aleksic. 5-5 Orro forza troppo il gioco, non passa il servizio di Danesi. 11-11 Errore in attacco di Sylla. 30-30 Squarcini risponde al centro. 13-17 Novara si sblocca con Alsmeier da posto quattro. 21-25 Bosio vince un contrasto a rete con Danesi, il primo set è di Novara. (Oasport.it)

LIVE Milano-Novara 1-1 - A1 volley femminile in DIRETTA : 32-30 - le padrone di casa si aggiudicano un secondo parziale infinito! - 11-8 Murone di Danesi su Tolok, Anna è al quarto personale. 5-4 Si ferma in rete il servizio di Alsmeier. 15-14 Sylla gioca sull emani del muro di Bosio. 18-20 Kurtagic sbaglia in attacco, Heyrman torna in campo. Le padrone di casa hanno fatto la differenza in fase break con 4 muri vincenti. 11-16 Muro ad uno di Danesi su Aleksic, poteva essere il punto del ko del primo set. (Oasport.it)

LIVE Milano-Novara 0-1 - A1 volley femminile in DIRETTA : 21-25 - le Zanzare si aggiudicano il primo parziale! - 4-6 Orro gioca in sovrapposto su Sylla, Milano si sblocca in attacco. 15:40 Il Campionato più bello e competitivo al Mondo è ormai entrato nel vivo e questo pomeriggio avremo modo di assistere al primo scontro diretto d’alta classifica della stagione. 14-18 Parallela imprendibile di Tolok. 3-6 Aleksic approfitta di una slash, Lavarini è costretto a chiamare time-out. (Oasport.it)