Oasport.it - LIVE F1, GP USA 2024 in DIRETTA: due Ferrari davanti, Leclerc precede Sainz! Ma Norris fa paura

(Di domenica 20 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA41° giro/56 Intantoa 2 secondi da Verstappen. 41° giro/56 Le duehanno dei vantaggi notevoli.con 6.5 sul compagno di squadra,con 6.6 su Verstappen. 40° giro/56 La rimonta disembra essersi arginata: rimane a 2.3 da Verstappen. 40° giro/56 L’abbiamo chiamato. Giro veloce di1’37?834. 39° giro/56non sta brillando con le gomme hard. Non ne ha o semplice gestione, considerando il vantaggio? Intanto il gap suè sceso a 6.6 39° giro/56si porta a 2.8 da Verstappen.deve sperare che i due diano vita ad un corpo a corpo che duri qualche giro e dunque gli consenta di prendere ulteriore spazio. 38° giro/56sta amministrando. 6.9 su. Verstappen in difficoltà con le gomme hard: si trova a 5.2 dallo spagnolo e vederinvenire a 3.4.