L’intervista Polito | Politici tutti a lezione da De Gasperi Il premierato? Avrebbe detto sì…

(Di domenica 20 ottobre 2024) Antonio, perché ha scelto di scrivere un libro (“Il Costruttore. Le cinque lezioni di Deper idi oggi”, Mondadori) sulla figura di Alcide De? «Ho scelto Deperché la sua storia è di estrema attualità, approfittando dei 70 anni dalla sua scomparsa, mi è parso utile riproporre la sua esperienza politica poiché riguarda una serie di temi tuttora centrali nel dibattito politico italiano ed europeo, sia per le cose che ha fatto, determinando il perimetro entro cui ancora oggi si svolge la battaglia politica – ad esempio l’adesione al Patto Atlantico o la fondazione del primo nucleo dell’Europa unita – sia anche per le cose che non è riuscito a fare sulle quali ancora oggi discutiamo. La difesa comune europea e la riforma che dia più potere all’esecutivo sono tipici esempi».