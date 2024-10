Ilfattoquotidiano.it - L’immediato, l’incompiuto, l’errore, il guizzo dell’idea: nasce prima il pensiero o il disegno? Matisse Picasso Modigliani Mirò a Padova

(Di domenica 20 ottobre 2024) De-signare, “delimitare con un segno”. Si disegna per vedere, capire, conoscere, per necessità: la punta della matita circoscrive pensieri liberi in cerca di significato. Che nascailo il (di)segno? Per lavolta Palazzo Zabarella dipropone al suo pubblico un’esposizione che indaga l’aurora della creazione artistica: per la mostra. Capolavori deldal Musée di Grenoble il direttore del museo francese Guy Tosatto ha selezionato 130 opere di 47 artisti che hanno affidato a questa tecnica le loro sperimentazioni dagli inizi del Novecento agli anni Sessanta. Si tratta di una rassegna “coraggiosa” che spinge a confrontarsi con una forma d’arte non usuale a causa dei problemi conservativi che non ne permettono l’esposizione permanente.