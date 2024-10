Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di domenica 20 ottobre

(Di domenica 20 ottobre 2024) "Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di202024 Ariete. Bisogna vedere come e quanto sapete controllare le reazioni istintive, i pensieri. Soprattutto quelli pessimisti che produce il Sole ancora in Bilancia, ma è possibile trovare riscatto proprio nella situazione generale confusa. L' Ariete, in fondo è un confusionario Luna positiva per sistemare vecchie pendenze finanziarie, cautela nell'attività fisica e durante i viaggi prima informarsi sul meteo. L'amore è passionale, manca però di trasparenza. Godetevi quest'aria festiva. Toro Una strada nuova, molto diversa dalle vie fin qui battute, si presenterà nella vita professionale e nel mondo degli affari, molto favoriti non appena Mercurio passa in Sagittario.