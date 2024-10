L'appello al sindaco e alla sorpintendenza: «La chiesa di San Michele Arcangelo insidiata da antenna telefonia» (Di domenica 20 ottobre 2024) Il vice presidente dell’associazione culturale SalboroIncontra di Salboro, Eugenio Grolia, si dice preocupato per l'intenzione di posizionare un pilone con le antenne della telefonia mobile in prossimità di una delle chiese più antiche di Padova. «Il piccolo campanile, posto in competizione a Padovaoggi.it - L'appello al sindaco e alla sorpintendenza: «La chiesa di San Michele Arcangelo insidiata da antenna telefonia» Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Il vice presidente dell’associazione culturale SalboroIncontra di Salboro, Eugenio Grolia, si dice preocupato per l'intenzione di posizionare un pilone con le antenne dellamobile in prossimità di una delle chiese più antiche di Padova. «Il piccolo campanile, posto in competizione a

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo Italia - tromba d’aria - l’appello del sindaco : “Non uscite di casa” - Sebbene sia ancora presto per fare una stima precisa dei danni, si sa già che le raffiche hanno abbattuto vecchi pali, cartelloni pubblicitari e cassonetti. L’area più colpita è quella del Villaggio Miano, nella zona nord della città, che storicamente soffre di allagamenti a causa della mancanza di un canale di gronda promesso da decenni ma mai realizzato. (Caffeinamagazine.it)

Bancarotta fraudolenta - arrivano tre condanne in appello per la famiglia Musca : 6 anni all'ex vicesindaco - . . Nel dettaglio, 6 anni e 6 mesi per l'immobiliarista ed ex sindaco Giuseppe Musca, 5. Ieri la Corte d'Appello di Bologna ha decretato le condanne per il reato di bancarotta fraudolenta contro la famiglia Musca. Il procedimento-bis porta una nuova condanna per una delle più note famiglie ravennati. (Ravennatoday.it)

Treni cancellati : Mercato San Severino resta isolata - l'appello del sindaco - "In attesa che si metta mano ad una programmazione seria e concreta di interventi strutturali in grado di ridurre i tempi di percorrenza (oggi ancora inaccettabili in rapporto all’esigua distanza tra Mercato S.Severino e Salerno), permane la problematica della cancellazione dei treni di cui... (Salernotoday.it)