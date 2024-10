“La strada giusta”: 22 studenti universitari premiati con le city-bike (Di domenica 20 ottobre 2024) FASANO – Per il sesto anno il Comune di Fasano, assessorato alle Politiche Giovanili, premia i più bravi studenti fasanesi con il bando «La strada giusta», regalando 22 city-bike per far pedalare i talenti verso un futuro di successo. Un concreto contributo dell’Amministrazione Comunale non Brindisireport.it - “La strada giusta”: 22 studenti universitari premiati con le city-bike Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di domenica 20 ottobre 2024) FASANO – Per il sesto anno il Comune di Fasano, assessorato alle Politiche Giovanili, premia i più bravifasanesi con il bando «La», regalando 22-bike per far pedalare i talenti verso un futuro di successo. Un concreto contributo dell’Amministrazione Comunale non

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Oltre 800 studenti coinvolti nella sicurezza stradale : eventi educativi in provincia di Gorizia - Solo attraverso una sinergia tra educazione e responsabilità individuale si può sperare di ridurre il numero di incidenti e garantire un futuro più sicuro per tutti. La tematica è di particolare rilevanza, soprattutto alla luce delle recenti statistiche sugli incidenti stradali nella zona, che mostrano un’esigenza crescente di educazione in questo ambito. (Gaeta.it)

Studenti in corteo a Foggia per ricordare i tifosi morti nell'incidente stradale di Potenza - In rianimazione, stesso reparto dei due giovani, si trova una donna lucana di 49 anni, che viaggiava nell'altra auto insieme al marito (di 49 anni, ricoverato in Chirurgia toracica) e ai due figli (di 13 e 10 anni, ricoverati in Pediatria). . Sulle vittime sarà disposta l'autopsia. A condividere l'iniziativa anche il Calcio Foggia. (Agi.it)

Egitto - bus si schianta in autostrada : morti 12 studenti - A bordo c’erano i ragazzi dell’Università Galala di Suez che stavano tornando al loro dormitorio nella località di Ain Sokhna, dopo le lezioni, utilizzando la nuova autostrada di Galala. L’autista è stato arrestato ma non si conoscono ancora le cause della tragedia. . Un autobus che trasportava studenti universitari si è schiantato e ribaltato su un’autostrada nel nord-est dell’Egitto, uccidendo ... (Lapresse.it)