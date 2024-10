Iodonna.it - La moglie di Vittorio Emanuele III, nonostante il matrimonio combinato, lo amò tutta la vita e ne tirò fuori il meglio. Ma era osteggiata a corte perché "aveva le mani bucate" e veniva dal Montenegro

(Di domenica 20 ottobre 2024) La mattina del 23 aprile del 1908 più di mille signore si accalcano in Campidoglio al Primo congresso nazionale delle donne italiane «per studiare e discutere la questione femminile» scrive L’illustrazione popolare. Ci sono nomi famosi come la prima avvocata d’Italia Lidia Poët, e poi Teresa Labriola (figlia del filosofo marxista Antonio), Maria Montessori e tante altre. La presidentessa onoraria è una bella donna bruna, alta, formosa, che si presenta in «tailleur azzurro elettrico, con un grande boa candido, ed un cappello piumato bianco e nero» riferisce il Corriere della Sera. E tutte la acclamano.lei è la regina Elena in persona. LadiIII, diventato re d’Italia al volgere del secolo, quando suo padre Umberto I è rimasto vittima a Monza di un attentato anarchico.