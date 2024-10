Kawamura convince i Grizzlies, contratto in Nba per il giapponese (Di domenica 20 ottobre 2024) Il giocatore di 173 cm è stato protagonista di una buona pre-season NEW YORK (USA) - I Memphis Grizzlies hanno annunciato di avere promosso la guardia Yuki Kawamura con un contratto per la prossima stagione Nba. I termini dell'accordo non sono stati divulgati. Kawamura, 23enne di 173 cm (il giocator Ilgiornaleditalia.it - Kawamura convince i Grizzlies, contratto in Nba per il giapponese Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Il giocatore di 173 cm è stato protagonista di una buona pre-season NEW YORK (USA) - I Memphishanno annunciato di avere promosso la guardia Yukicon unper la prossima stagione Nba. I termini dell'accordo non sono stati divulgati., 23enne di 173 cm (il giocator

