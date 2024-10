Juventus, ora non conta più solo il risultato. I dati che non piacciono a Thiago Motta e l'immaturità di Yildiz (Di domenica 20 ottobre 2024) Lo dice il nuovo corso della Juve: non bisogna guardare soltanto il risultato. E allora, perchè fermarci all`1-0, al primo posto per una notte Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di domenica 20 ottobre 2024) Lo dice il nuovo corso della Juve: non bisogna guardare soltanto il. E allora, perchè fermarci all`1-0, al primo posto per una notte

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Merlo : «Inter-Juventus - risultato giusto. Dimostrata una cosa» - Un punto a testa, in una gara con poche occasioni e terminata a reti inviolate. Beatrice Merlo, tra le protagoniste di Inter-Juventus Women, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo lo 0-0 contro le bianconere. Sappiamo che la Fiorentina è forte, ora lasciamo spazio alle nazionali, poi quando torneremo insieme lavoreremo alla prossima partita». (Inter-news.it)

LIVE – Inter-Juventus Women - Serie A Femminile : cronaca e risultato in diretta - it Web TV su YouTube (iscriviti al canale), Twitch (segui il canale) e TikTok (segui l’account). Ci trovi su Facebook (metti mi piace alla pagina), Instagram (segui la pagina) e Twitter (segui l’account), oltre che su Telegram (iscriviti al canale). it puoi seguire la cronaca live integrale di Inter-Juventus Women, così come i report di ciascun tempo e le interviste pre/post-partita oltre a tutte ... (Inter-news.it)

Juventus Next Gen - Montero : “Ora serve un risultato positivo” - Ma quello che può cambiare le cose è la fiducia e la voglia di crederci. E il punto è che queste avversarie non ci hanno quasi mai messo sotto: da qui dobbiamo ripartire, e ora serve un risultato positivo”. Adesso la squadra si sta davvero completando, stanno rientrando tutti, recuperiamo anche gli infortunati, ci sarà più scelta. (Anteprima24.it)