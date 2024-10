Juventus Next Gen-Avellino, le probabili formazioni (Di domenica 20 ottobre 2024) Tutto pronto per la gara Juventus Next Gen-Avellino, valida per la decima giornata di campionato di Serie C, girone C, che verrà disputata presso lo stadio “Pozzo-La Marmora” di Biella. Calcio d'inizio alle ore 15. Juventus Next Gen (4-2-3-1): Daffara; Mulazzi, Citi, Perotti, Turco; Peeters Avellinotoday.it - Juventus Next Gen-Avellino, le probabili formazioni Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Tutto pronto per la garaGen-, valida per la decima giornata di campionato di Serie C, girone C, che verrà disputata presso lo stadio “Pozzo-La Marmora” di Biella. Calcio d'inizio alle ore 15.Gen (4-2-3-1): Daffara; Mulazzi, Citi, Perotti, Turco; Peeters

Juventus Next Gen-Avellino oggi in tv : canale - orario e diretta streaming Serie C 2024/25 - Attualmente si trovano in penultima posizione con 6 punti, a pari con il Taranto ultimo, ma non sarà facile invertire la rotta contro i lupi irpini in grande salute, reduci da tre vittore in fila e in piena risalita. The post Juventus Next Gen-Avellino oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2024/25 appeared first on SportFace. (Sportface.it)

Juventus Next Gen - Montero : “Ora serve un risultato positivo” - I miei e nostri obiettivi non sono cambiati, perché vedo allenarsi la squadra tutti i giorni”. Adesso la squadra si sta davvero completando, stanno rientrando tutti, recuperiamo anche gli infortunati, ci sarà più scelta. Ma quello che può cambiare le cose è la fiducia e la voglia di crederci. it. . (Anteprima24.it)

Juventus Next Gen-Avellino - i convocati di mister Biancolino - In vista del match tra Juventus Next Gen ed Avellino, valido per la decima giornata del campionato di serie C Now, mister Raffaele Biancolino ha diramato la seguente lista di convocati: Portieri: 1 Iannarilli, 22 Guarnieri, 77 Marson; Difensori: 5 Rigione, 26 Cionek, 29 Cancellotti, 33... (Avellinotoday.it)