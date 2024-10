Jones riporta i Reds in vetta alla Premier League (Di domenica 20 ottobre 2024) 2024-10-20 19:37:29 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Il Liverpool ha ristabilito il suo punto di vantaggio in testa alla Premier League dopo una combattuta vittoria sul Chelsea ad Anfield. Gli uomini di Arne Slot sono scivolati dietro al Manchester City all’inizio della giornata dopo la controversa vittoria per 2-1 in extremis dei campioni in carica in casa dei Wolves, ma sono tornati in vetta due ore dopo. L’impressionante Curtis Jones è stato il vincitore della partita, segnando il secondo gol del Liverpool sei minuti nel secondo tempo dopo che Nicolas Jackson aveva annullato il primo gol di Mohamed Salah. ENTRA ROSSI!!!!! pic.twitter. Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com (Di domenica 20 ottobre 2024) 2024-10-20 19:37:29 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Il Liverpool ha ristabilito il suo punto di vantaggio in testadopo una combattuta vittoria sul Chelsea ad Anfield. Gli uomini di Arne Slot sono scivolati dietro al Manchester City all’inizio della giornata dopo la controversa vittoria per 2-1 in extremis dei campioni in carica in casa dei Wolves, ma sono tornati indue ore dopo. L’impressionante Curtisè stato il vincitore della partita, segnando il secondo gol del Liverpool sei minuti nel secondo tempo dopo che Nicolas Jackson aveva annullato il primo gol di Mohamed Salah. ENTRA ROSSI!!!!! pic.twitter.

