Ismajli è il nuovo Bremer: dopo Dovbyk e Vlahovic, annullato anche Lukaku. È già sfida Juventus-Inter sul mercato (Di domenica 20 ottobre 2024) Un autentico muro difensivo, un marcatore vecchio stile, arcigno e in grado di annullare tutti i nove più importanti della nostra Serie A. Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di domenica 20 ottobre 2024) Un autentico muro difensivo, un marcatore vecchio stile, arcigno e in grado di annullare tutti i nove più importanti della nostra Serie A.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ismajli è il nuovo Bremer: dopo Dovbyk e Vlahovic, annullato anche Lukaku. È già sfida Juventus-Inter sul mercato - Un autentico muro difensivo, un marcatore vecchio stile, arcigno e in grado di annullare tutti i nove più importanti della nostra Serie A. Se l`Empoli continua. (calciomercato.com)

Le pagelle di Empoli-Napoli 0-1 - Queste le pagelle inerenti le prestazioni dei calciatori azzurri usciti sconfitti per 1-0 nella gara interna con il Napoli: VASQUEZ: 6 Viene sollecitato poco dagli attaccanti del Napoli, non deve ... (pianetaempoli.it)

Empoli-Napoli 0-0: partita bloccata, due chances per l'Empoli - PREMI F5 da pc o AGGIORNA la pagina da smartphone per seguire il live 39' - L'Empoli ha più inerzia anche in questo finale di primo tempo: il Napoli subisce un altro ... (tuttonapoli.net)