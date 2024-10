Interventi di emergenza della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia a Bologna dopo il maltempo (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Le recenti calamità naturali che hanno colpito l’Emilia Romagna, in particolare l’area di Bologna, hanno indotto il Friuli Venezia Giulia a mobilitare un contingente di soccorso. L’assessore regionale Riccardo Riccardi ha annunciato che, tra ieri sera e questa mattina, è partita una squadra di soccorso per fornire assistenza alla popolazione, seriamente colpita da precipitazioni intense e allagamenti. Questa operazione è coordinata in sinergia con altre forze di Protezione civile giunte da Piemonte e Trentino. L’intervento della Protezione civile Il piano di intervento, firmato dall’assessore Riccardi, è stato attivato immediatamente dopo l’emissione dell’emergenza rossa per maltempo in Emilia Romagna. La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha così deciso di inviare risorse umane e materiali sul campo per contribuire a fronteggiare l’emergenza. Gaeta.it - Interventi di emergenza della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia a Bologna dopo il maltempo Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Le recenti calamità naturali che hanno colpito l’Emilia Romagna, in particolare l’area di, hanno indotto ila mobilitare un contingente di soccorso. L’assessore regionale Riccardo Riccardi ha annunciato che, tra ieri sera e questa mattina, è partita una squadra di soccorso per fornire assistenza alla popolazione, seriamente colpita da precipitazioni intense e allagamenti. Questa operazione è coordinata in sinergia con altre forze digiunte da Piemonte e Trentino. L’interventoIl piano di intervento, firmato dall’assessore Riccardi, è stato attivato immediatamentel’emissione dell’rossa perin Emilia Romagna. Ladelha così deciso di inviare risorse umane e materiali sul campo per contribuire a fronteggiare l’

