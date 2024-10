.com - Inter, Inzaghi avvisa: “Conosco Juric, con la Roma servirà una grande partita”

(Di domenica 20 ottobre 2024) (Adnkronos) – “Sappiamo che avversaria incontreremo, abbiamo affrontatotante volte in questi anni. Sta portando la sua filosofia alla, dobbiamo farci trovare pronti per fare unaimportante in entrambe le fasi. Ci vorrà una. La sosta non ci deve influenzare: veniamo da tre vittorie e dobbiamo proseguire nel nostro percorso”. Così l’allenatore dell’Simoneal microfono della tv del club nerazzurro alla vigilia del match dell’Olimpico contro laparla poi di Marcus Thuram: “Sta lavorando bene come faceva anche lo scorso anno. Il suo modo di giocare non è cambiato, con lo staff lavoriamo su qualche piccolo accorgimento. L’importante è che continui a lavorare come ha fatto in questo anno e mezzo”.