Incidente sul viale Europa, non si accorge della rotonda e con l'auto ci sale sopra: due feriti gravi (Di domenica 20 ottobre 2024) Un Incidente stradale si è verificato questa notte, poco, dopo l'una, nella zona sud di Reggio Calabria. Un automobilista di 67 anni, residente in un comune limitrofo, mentre percorreva il viale Europa alla guida del proprio veicolo, secondo una prima ricostruzione dei vigili urbani, non si è Reggiotoday.it - Incidente sul viale Europa, non si accorge della rotonda e con l'auto ci sale sopra: due feriti gravi Leggi tutta la notizia su Reggiotoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Unstradale si è verificato questa notte, poco, dopo l'una, nella zona sud di Reggio Calabria. Unmobilista di 67 anni, residente in un comune limitrofo, mentre percorreva ilalla guida del proprio veicolo, secondo una prima ricostruzione dei vigili urbani, non si è

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Si scontra con un'auto in sosta - incidente in viale Alcione a Francavilla al Mare - Intorno alle ore 3:30 del mattino, in Via Alcione 70 a Francavilla, si è verificato un incidente che ha richiesto l'intervento immediato dei carabinieri. Una Smart, con a bordo due persone, per ragioni ancora da accertare, ha urtato una Volvo parcheggiata in sosta lungo la strada. Al momento... (Chietitoday.it)

Incidente in viale Regione - ventenne ricoverata in ospedale - Alla centrale operativa della polizia municipale era arrivata la segnalazione di uno scontro fra due scooter ma gli agenti, al loro arrivo, ne hanno trovato solo uno. Una ragazza di 20 anni è stata ricoverata in ospedale dopo un incidente che si è verificato intorno alle 13.30 in viale Regione... (Palermotoday.it)

Incidente a Roma - autobus investe pedone su viale Europa - . ilfaroonline. it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. Sul accaduto saranno sicuramente fatte delle indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, nonché per capire in che condizioni fosse l’autista e se stesse o meno usando il telefono alla guida. (Ilfaroonline.it)