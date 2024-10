In Australia vittoria da record per David Alonso in Moto3 (Di domenica 20 ottobre 2024) Per il neo campione del mondo quarta vittoria di fila PHILLIP ISLAND (Australia) - Un insaziabile David Alonso (CFMOTO) vince anche il Gran Premio dell'Australia della classe Moto3, diventando il primo pilota della storia a vincere undici volte nella categoria. Dopo essersi laureato campione del mon Ilgiornaleditalia.it - In Australia vittoria da record per David Alonso in Moto3 Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Per il neo campione del mondo quartadi fila PHILLIP ISLAND () - Un insaziabile(CFMOTO) vince anche il Gran Premio dell'della classe, diventando il primo pilota della storia a vincere undici volte nella categoria. Dopo essersi laureato campione del mon

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Aldeguer torna alla vittoria in Australia nella Moto2 - Per lo spagnolo si tratta del terzo successo stagionale PHILLIP ISLAND (AUSTRALIA) - Lo spagnolo Fermin Aldeguer, in sella alla Boscoscuro, vince il Gran Premio d'Australia della classe Moto2, disputato sul circuito di Phillip Island. Per Aldeguer si tratta del terzo successo stagionale dopo un anna . (Ilgiornaleditalia.it)

Dominio Martin in Australia - pole e poi vittoria nella sprint - it. PHILLIP ISLAND (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Jorge Martin (Ducati Prima Pramac) protagonista assoluto del sabato di Phillip Island. . Out anche Acosta, Miller, Zarco e Alex Marquez. – foto Ipa Agency –(ITALPRESS). Lo spagnolo prima fa la pole position e poi stravince la Sprint Race del Gran Premio dell’Australia, mettendo in luce un passo gara mostruoso. (Ildenaro.it)

Dominio Martin in Australia - pole e poi vittoria nella sprint - A causa del forte vento, l’italiano ha tamponato in staccata Vinales, provocando la caduta di entrambi. Out anche Acosta, Miller, Zarco e Alex Marquez. Il podio viene completato da Enea Bastianini (Ducati), solo quarto Bagnaia che nella classifica iridata scivola ora a -16 dallo spagnolo della Pramac. (Unlimitednews.it)