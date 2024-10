Il Volley Bergamo 1991 stecca la prima in casa: Talmassons espugna il PalaFacchetti (Di domenica 20 ottobre 2024) Il Volley Bergamo 1991 stecca l’esordio stagionale casalingo e dopo due vittorie incappa nella prima sconfitta della sua stagione di Serie A1. Una sfida combattuta, ma con tanti alti e basse, vede alla fine Talmassons avere la meglio in quattro set: 1-3 il finale in un PalaFacchetti festante e caldo, ma che assiste al ko rossoblù. Un primo set con tanta luce iniziale e qualche ombra nel finale, complice qualche errore di troppo, consegna il primo vantaggio alle ospiti. Ma la squadra di coach Carlo Parisi si rialza in fretta, trascinata da capitan Mlejnkova, e si riporta subito in parità controllando con autorevolezza il secondo set. Shcherban e Strantzali risollevano Talmassons quando Bergamo sembra sulla strada del vantaggio e spingono sul due a uno le friulane in un altro finale di set punto a punto. Bergamonews.it - Il Volley Bergamo 1991 stecca la prima in casa: Talmassons espugna il PalaFacchetti Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Ill’esordio stagionalelingo e dopo due vittorie incappa nellasconfitta della sua stagione di Serie A1. Una sfida combattuta, ma con tanti alti e basse, vede alla fineavere la meglio in quattro set: 1-3 il finale in unfestante e caldo, ma che assiste al ko rossoblù. Un primo set con tanta luce iniziale e qualche ombra nel finale, complice qualche errore di troppo, consegna il primo vantaggio alle ospiti. Ma la squadra di coach Carlo Parisi si rialza in fretta, trascinata da capitan Mlejnkova, e si riporta subito in parità controllando con autorevolezza il secondo set. Shcherban e Strantzali risollevanoquandosembra sulla strada del vantaggio e spingono sul due a uno le friulane in un altro finale di set punto a punto.

