Il Napoli passa anche a Empoli ed è di nuovo primo: Kvara gol ma che fatica per Conte (Di domenica 20 ottobre 2024) Il Napoli non si ferma più: ad Empoli arriva la terza vittoria consecutiva, quella che riporta gli uomini di Conte in vetta alla classifica Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di domenica 20 ottobre 2024) Ilnon si ferma più: adarriva la terza vittoria consecutiva, quella che riporta gli uomini diin vetta alla classifica

Napoli conquista tre punti a Empoli grazie a un rigore di Kvaratskhelia in una partita intensa - Al 61?, un tiro di Simeone è stato bloccato in area da un difensore empolese, e sulla ribattuta, Politano, a caccia di un’opportunità, è stato atterrato da Gyasi. Con questo risultato, il Napoli rafforza la propria posizione di leader del campionato, mentre l’Empoli, sebbene sconfitto, ha mostrato nuovamente le proprie qualità difensive e la capacità di mettere in difficoltà avversari più ... (Gaeta.it)

L’Empoli spaventa il Napoli - poi ci pensa Kvara : Conte da solo in vetta - In assenza del centravanti belga, dal dischetto si è presentato Kvaratskhelia che, con una rincorsa lenta, ha spiazzato Vasquez. Buon successo in trasferta per il Napoli di Antonio Conte che risolve grazie al rigore trasformato da Kvaratskhelia una partita insidiosa Dopo un primo tempo di assoluta sofferenza, con l’Empoli a fare la partita e creare le occasioni più ghiotte, al Napoli è bastato ... (Calciomercato.it)

Colpo Napoli a Empoli - decide un rigore di Kvaratskhelia : cambio Lukaku-Simeone decisivo - Terza vittoria di fila del Napoli sul campo dell'Empoli grazie al gol su rigore di Kvara. 1-0 per gli azzurri, nonostante una buona prestazione dei toscani.Continua a leggere . (Fanpage.it)