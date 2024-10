Sport.quotidiano.net - Il Gubbio cede nello scontro casalingo con il Pontedera: 0-1

(Di domenica 20 ottobre 2024)(Perugia), 20 ottobre 2024 – Il ritorno al “Barbetti”, dopo quasi un mese di lontananza, non è dei migliori. Ilinfatticon il, dopo una partita cominciata bene ma, alla prima difficoltà, improvvisamente complicata da errori evitabili. Resta il rammarico e la consapevolezza che c’è ancora tanto lavoro da fare. La partenza è ottima, grazie anche al buon impatto sulla gara di David e Rosaia. I due, infatti, combinano sia al 7° che al 17°, sempre con cross del primo e incornata del secondo: prima da sinistra con Pretato che devia in corner, poi da destra con Tantalocchi che si supera e dice di no.