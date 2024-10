Highlights Trieste-Reggio Emilia 85-97 basket Serie A1 2024 2025 VIDEO

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

Ilcon glidi, sfida valida per la 4^ giornata dellaA1di. Prima sconfitta stagionale per gli uomini di coach Christian, che si vedono interrompere l'ottima striscia di tre vittorie consecutive da parte della formazione di coach Priftis. Al Pala, buon avvio per i padroni di casa, che subiscono la rimonta nella restante mezz'ora, in cui è stato incessante l'allungo della Reggiana grazie soprattutto ai 28 punti, con sette assist, di Winston: 85-97 il risultato finale.