Highlights Scafati-Olimpia Milano 78-83, basket Serie A1 2024/2025 (VIDEO) (Di domenica 20 ottobre 2024) Il VIDEO con gli Highlights di Scafati-Olimpia Milano, sfida valida per la 4^ giornata della Serie A1 2024/2025 di basket. Terza sconfitta consecutiva per gli uomini di coach Nicola, che però disputano una gara di alto livello contro i meneghini, cedendo per 78-83. Gara che ha vissuto di parziali e contro parziali, fino all'allungo che sembrava definitivo dell'Olimpia sul +12. La formazione campana poi sfiora il -2 con Pinkins, ma alla fine deve arrendersi di fronte a una squadra che trova i due punti in una settimana segnata dalle due brutte sconfitte in Eurolega. RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON COME VEDERE LA Serie A1 IN DIRETTA IL REGOLAMENTO DELLA Serie A1

Highlights Trapani-Scafati 101-87 - basket Serie A1 2024/2025 (VIDEO) - RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON IL REGOLAMENTO DELLA SERIE A1 LA CRONACA DEL MATCH Highlights Trapani-Scafati 101-87, basket Serie A1 2024/2025 (VIDEO) The post Highlights Trapani-Scafati 101-87, basket Serie A1 2024/2025 (VIDEO) appeared first on SportFace. A fine partita il tabellino esalta Rob Gray, che con i suoi 28 punti però non basta per evitare a Scafati la sconfitta. (Sportface.it)

Highlights Sassari-Scafati 86-97 : Serie A1 2024/2025 (VIDEO) - Gli highlights della partita tra Sassari e Scafati, terminata 86-97. Il ritmo dei sassaresi non si dimostra però abbastanza per frenare gli avversari, con gli ospiti che trovano la vittoria nel corso dell’ultimo quarto. La partita è valida come anticipo della prima giornata della stagione 2024/2025 di Serie A1. (Sportface.it)